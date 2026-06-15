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खान सर कोचिंग विवाद में बड़ा मोड़... रौशन आनंद को मिली जमानत, कोर्ट ने दोनों पक्षों को दी नसीहत - KHAN SIR

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RAUSHAN ANAND BAIL IN KHAN SIR CASE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 2:46 PM IST

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पटना के चर्चित खान सर कोचिंग विवाद मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन पर खान सर की कोचिंग पर हमला कराने और सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट कराने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया कि रौशन आनंद घटना में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे. कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों पक्षों को संयम बरतने और शिक्षक की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करने की सलाह दी. इस मामले में पहले सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में कथित फायरिंग का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद जांच का दायरा और बढ़ गया था. अब मामले की आगे की जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं.

पटना के चर्चित खान सर कोचिंग विवाद मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन पर खान सर की कोचिंग पर हमला कराने और सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट कराने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया कि रौशन आनंद घटना में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे. कोर्ट ने जमानत देते हुए दोनों पक्षों को संयम बरतने और शिक्षक की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करने की सलाह दी. इस मामले में पहले सोशल मीडिया पर वायरल सीसीटीवी फुटेज में कथित फायरिंग का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद जांच का दायरा और बढ़ गया था. अब मामले की आगे की जांच पर सबकी नजरें टिकी हैं.

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