कार की भयानक टक्कर से 20 फीट उछले बुजुर्ग की मौत, देखें हादसे का CCTV फुटेज - RATLAM ROAD ACCIDENT CCTV
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 2:51 PM IST
रतलाम : शहर की महू नीमच रोड से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक्टिवा से रोड पार कर रहे एक बुजुर्ग को कार ने ऐसी टक्कर मारी की बुजुर्ग हवा में 20 फीट उछलकर दूर जा गिरे और उनकी मौके परही मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें टक्कर लगने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति हवा में उछलते हुए दिखाई दिए हैं. कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि एक्टविा के परखच्चे उड़ गए. घटना चार दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है. स्टेशन रोड थाना पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए. कार चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर टक्कर मारने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू की है. इस मामले में स्टेशन रोड थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन ने बताया, '' सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कर चालक की पहचान कर हिट एंड रन का प्रकरण दर्ज किया गया है.''
