ETV Bharat / Videos

कॉर्बेट में दिखा दुर्लभ ‘रेड इयर्स’ हाथी, वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों में उत्साह - CORBETT TIGER RESERVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
RARE RED EARED ELEPHANT IN CORBETT TIGER RESERVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 17, 2026 at 2:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लाल कानों वाला एक दुर्लभ और विशाल नर हाथी इन दिनों वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. ‘रेड इयर्स’ नाम से मशहूर इस हाथी को हाल ही में ढिकाला और झिरना जोन में देखा गया. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार हाथी के कानों का लाल रंग कम पिगमेंटेशन और त्वचा के नीचे दिखाई देने वाली रक्त वाहिकाओं के कारण होता है. करीब 40 से 45 वर्ष आयु का यह विशाल हाथी अपने बड़े आकार, लंबे दांतों और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि कॉर्बेट में इतने स्वस्थ और परिपक्व नर हाथी की मौजूदगी वहां के समृद्ध और संतुलित जंगल पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है.

उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लाल कानों वाला एक दुर्लभ और विशाल नर हाथी इन दिनों वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. ‘रेड इयर्स’ नाम से मशहूर इस हाथी को हाल ही में ढिकाला और झिरना जोन में देखा गया. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार हाथी के कानों का लाल रंग कम पिगमेंटेशन और त्वचा के नीचे दिखाई देने वाली रक्त वाहिकाओं के कारण होता है. करीब 40 से 45 वर्ष आयु का यह विशाल हाथी अपने बड़े आकार, लंबे दांतों और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि कॉर्बेट में इतने स्वस्थ और परिपक्व नर हाथी की मौजूदगी वहां के समृद्ध और संतुलित जंगल पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RED EARS ELEPHANT
WILDLIFE
UTTARAKHAND
ELEPHANT SIGHTING
CORBETT TIGER RESERVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

TELANGANA SPECIAL INTENSIVE REVISION PROCESS

तेलंगाना SIR में 89 लाख वोटर्स की डिटेल्स में गड़बड़ी, दस्तावेज नहीं देने पर नाम कटने का खतरा

June 17, 2026 at 2:15 PM IST
SENSEX GAINS 544 POINTS TODAY

शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त, सेंसेक्स 544 अंक चढ़ा; कच्चे तेल में नरमी से निवेशकों का भरोसा बढ़ा

June 17, 2026 at 2:15 PM IST
भवानीपुर में हार को लेकर ममता पहुंची कोर्ट

ममता ने भवानीपुर सीट पर अपनी हार को हाई कोर्ट में दी चुनौती

June 16, 2026 at 11:06 PM IST
हाईवे निर्माण पर उठे सवाल

जम्मू कश्मीर: राजौरी के एक गांव में जमीन धंसी; हाईवे निर्माण पर उठे सवाल

June 16, 2026 at 10:57 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.