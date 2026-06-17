उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लाल कानों वाला एक दुर्लभ और विशाल नर हाथी इन दिनों वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. ‘रेड इयर्स’ नाम से मशहूर इस हाथी को हाल ही में ढिकाला और झिरना जोन में देखा गया. वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार हाथी के कानों का लाल रंग कम पिगमेंटेशन और त्वचा के नीचे दिखाई देने वाली रक्त वाहिकाओं के कारण होता है. करीब 40 से 45 वर्ष आयु का यह विशाल हाथी अपने बड़े आकार, लंबे दांतों और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि कॉर्बेट में इतने स्वस्थ और परिपक्व नर हाथी की मौजूदगी वहां के समृद्ध और संतुलित जंगल पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है.