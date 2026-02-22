ETV Bharat / Videos

आज से शुरू हुआ रैपिड रेल,दिल्ली से मेरठ जाना हुआ आसान, केंद्रीय मंत्री खट्टर और दिल्ली के LG ने की शुरुआत - RAPID RAIL SERVICE STARTED

केंद्रीय मंत्री खट्टर और दिल्ली के उपराज्यपाल ने की शुरुआत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 22, 2026 at 4:03 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के सरायकाले खां रैपिड रेल स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहुंचे और उन्होंने लाल रिबन खोलकर स्टेशन का उद्घाटन किया.यह रैपिड रेल सेवादिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक चलेगी. 82 किलोमीटर की दूरी अब लोग इस ट्रेन के माध्यम से महज 55 मिनट में तय कर पाएंगे. वही यात्री इस ट्रेन की शुरुआत होने से काफी खुश दिखाई दिए. जिनका मानना है कि जहां मेरठ की दूरी तय करने में ढाई से 3 घंटे का समय लगता था लेकिन अब इस ट्रेन के शुरू हो जाने से महज 50 से 55 मिनट में लंबी दूरी को तय कर लेंगे जो सभी यात्रियों के लिए यह खुशखबरी से कम नहीं.

