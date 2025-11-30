ETV Bharat / Videos

सरकारी उपेक्षा का शिकार हैंडीक्राफ्ट विलेज रामपुर, मशीन लगने के एक साल बाद ही लोगों ने बंद किया काम - HANDICRAFT VILLAGE OF BIHAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 10:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पांच साल पहले पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी देश के 10 गांवों को क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के तौर पर चुना था. इसमें गया का रामपुर गांव भी शामिल था. लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि उनकी बदहाली दूर होगी.. लेकिन अब इस गांव और गांव के बुनकरों की किस्‍मत बदलने की जगह बद से बदतर हो गई है. आज यहां के बुनकर केंद्र सरकार के दिये हैंडलूम, ताना मशीन और चरखे ग्रामीणों ने खोल कर रख दिए. क्राफ्ट विलेज के रूप में यह गांव विकसित नहीं हुआ. जो लोग सरकार के इस योजना से जुड़े वे कहीं के नहीं रहे.

गांव के बुनकरों के पुराने रोजगार भी छूट गए और अच्छा खासा नया काम भी नहीं मिल रहा है.  

पांच साल पहले पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी देश के 10 गांवों को क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के तौर पर चुना था. इसमें गया का रामपुर गांव भी शामिल था. लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि उनकी बदहाली दूर होगी.. लेकिन अब इस गांव और गांव के बुनकरों की किस्‍मत बदलने की जगह बद से बदतर हो गई है. आज यहां के बुनकर केंद्र सरकार के दिये हैंडलूम, ताना मशीन और चरखे ग्रामीणों ने खोल कर रख दिए. क्राफ्ट विलेज के रूप में यह गांव विकसित नहीं हुआ. जो लोग सरकार के इस योजना से जुड़े वे कहीं के नहीं रहे.

गांव के बुनकरों के पुराने रोजगार भी छूट गए और अच्छा खासा नया काम भी नहीं मिल रहा है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

HANDICRAFT VILLAGE OF BIHAR
THE STORY OF RAMPUR
हैंडीक्राफ्ट विलेज रामपुर
बेकार हुए गांव के बुनकर
HANDICRAFT VILLAGE OF BIHAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

SIR update deadline extended

7 दिनों के लिए बढ़ी SIR की डेडलाइन, 11 दिसंबर तक किया जा सकता है अपडेट

November 30, 2025 at 10:54 PM IST
Barda Safari in Dwarka

द्वारका के बर्दा सफारी में 11 शेरों का दीदार, इन पलों को कभी नहीं भूलेगा अमेरिकी परिवार

November 30, 2025 at 10:03 PM IST
विंटेज कार ड्राइव के जरिए अवेयरनेस

HIV एड्स के खिलाफ जागरूकता अभियान, विंटेज कार ड्राइव के जरिए अवेयरनेस

November 30, 2025 at 9:36 PM IST
दिव्यांग नहीं, दिव्य हौसले वाली दीया श्रीमाली

दिव्यांग नहीं, दिव्य हौसले वाली दीया श्रीमाली, अपने घूमर नृत्य और पेंटिंग से सबको किया हैरान

November 30, 2025 at 9:31 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.