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ओडिशा में बाढ़ का तांडव: 4 लोगों की मौत से मचा हड़कंप, सैकड़ों गांव पानी में डूबे - ओडिशा में बाढ़

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सैकड़ों गांव पानी में डूबे (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 9:50 PM IST

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ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है. अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि, 2 लाख 3 हज़ार से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. 27,967 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. ओडिशा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बुधवार को यह जानकारी दी. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चारों मौतें ढेंकनाल ज़िले में हुई हैं. बाढ़ की वजह से 9 जानवरों की भी मौत हो गई है. राज्य के 6 जिलों के 44 ब्लॉक, 233 ग्राम पंचायत, 748 गांव और 6 शहरी इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. इनमें से 226 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं.सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला बालासोर है, जहां 1 लाख 9 हज़ार 429 लोग प्रभावित हुए हैं. जिले के 12 ब्लॉक के 378 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 19,080 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है. वहां करीब 17 हजार लोगों ने 125 रिलीफ कैंप में शरण ली है.

ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है. अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि, 2 लाख 3 हज़ार से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. 27,967 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है. ओडिशा रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बुधवार को यह जानकारी दी. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चारों मौतें ढेंकनाल ज़िले में हुई हैं. बाढ़ की वजह से 9 जानवरों की भी मौत हो गई है. राज्य के 6 जिलों के 44 ब्लॉक, 233 ग्राम पंचायत, 748 गांव और 6 शहरी इलाके बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. इनमें से 226 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं.सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला बालासोर है, जहां 1 लाख 9 हज़ार 429 लोग प्रभावित हुए हैं. जिले के 12 ब्लॉक के 378 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 19,080 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है. वहां करीब 17 हजार लोगों ने 125 रिलीफ कैंप में शरण ली है.

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