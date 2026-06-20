ETV Bharat / Videos

ISB में याद किए गए रामोजी राव के सफलता सूत्र, कहा गया- ‘किताबों से नहीं, रामोजी यूनिवर्सिटी से सीखो’ - RAMOJI RAO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Ramoji Rao Legacy At ISB Hyderabad, (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 3:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) में स्वर्गीय रामोजी राव की स्मृति में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उनके जीवन, नेतृत्व और सफलता के सिद्धांतों को याद किया गया. कार्यक्रम के दौरान रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण ने बताया कि रामोजी राव व्यवहारिक शिक्षा और अनुभव आधारित सीखने को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे. उनका प्रसिद्ध संदेश था—“कहीं भी पढ़ाई करो, लेकिन सीखो रामोजी यूनिवर्सिटी से।” कार्यक्रम में ISB के संस्थापक रजत गुप्ता और उद्योग जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं. रामोजी फाउंडेशन के सहयोग से बने आधुनिक ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला सिम्फनी बैंड ‘सुरंजली संगीत विभावरी’ ने भी प्रस्तुति दी. वक्ताओं ने कहा कि रामोजी राव की कार्यशैली और नेतृत्व आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं.

हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) में स्वर्गीय रामोजी राव की स्मृति में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उनके जीवन, नेतृत्व और सफलता के सिद्धांतों को याद किया गया. कार्यक्रम के दौरान रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण ने बताया कि रामोजी राव व्यवहारिक शिक्षा और अनुभव आधारित सीखने को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे. उनका प्रसिद्ध संदेश था—“कहीं भी पढ़ाई करो, लेकिन सीखो रामोजी यूनिवर्सिटी से।” कार्यक्रम में ISB के संस्थापक रजत गुप्ता और उद्योग जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं. रामोजी फाउंडेशन के सहयोग से बने आधुनिक ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला सिम्फनी बैंड ‘सुरंजली संगीत विभावरी’ ने भी प्रस्तुति दी. वक्ताओं ने कहा कि रामोजी राव की कार्यशैली और नेतृत्व आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ISB HYDERABAD
RAMOJI FOUNDATION
LEADERSHIP
SUCCESS MANTRA
RAMOJI RAO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

TMC Leader Jahangir Khan Wife Arrested

TMC नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी गिरफ्तार, पुलिस पर हमले और आरोपी को छुड़ाने की कोशिश का आरोप

June 20, 2026 at 4:30 PM IST
CCTV surveillance of mango crop

आम की फसल की CCTV से निगरानी: सहारनपुर में हो रही है दुनिया के सबसे महंगे आम 'मियाजाकी' की पैदावार

June 20, 2026 at 3:26 PM IST
Big question on NTA before NEET re-exam

NEET री-एग्जाम से पहले NTA पर बड़ा सवाल, नागपुर के छात्र का सेंटर पहुंचा अबू धाबी

June 20, 2026 at 3:25 PM IST
Last Kashmiri Santoor Maker Gulam Mohammad Zaz

कश्मीर में संतूर बनाने की कला पर संकट, पद्मश्री गुलाम मोहम्मद ज़ाज़ बचा रहे 8 पीढ़ियों की विरासत

June 20, 2026 at 1:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.