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कोलकाता TTF में रामोजी फिल्म सिटी रही मुख्य आकर्षण, 'दशहरा से दिवाली कार्निवल' की घोषणा - RAMOJI FILM CITY TOURISM

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कोलकाता TTF में रामोजी फिल्म सिटी रही मुख्य आकर्षण (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 10:01 PM IST

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रामोजी फिल्म सिटी (RFC) ने कोलकाता में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF) में खुद को मनोरंजन, कॉर्पोरेट इवेंट्स और फैमिली हॉलिडे के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन के तौर पर पेश किया, क्योंकि फिल्म सिटी में एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. TTF में फिल्म सिटी ने अपने विश्व-प्रसिद्ध फिल्म सेट, डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू और त्योहारों से जुड़े टूरिज्म के अनुभवों को प्रदर्शित किया. यहां रामोजी फिल्म सिटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के तौर पर मशहूर यह टूरिस्ट हब अब सिर्फ फिल्मों की शूटिंग की जगह नहीं रह गया है. कॉर्पोरेट मीनिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, फैमिली वेकेशन और एजुकेशनल टूर से लेकर फेस्टिव कार्निवल तक, रामोजी फिल्म सिटी खुद को एक विशिष्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश कर रही है.

रामोजी फिल्म सिटी (RFC) ने कोलकाता में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF) में खुद को मनोरंजन, कॉर्पोरेट इवेंट्स और फैमिली हॉलिडे के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन के तौर पर पेश किया, क्योंकि फिल्म सिटी में एक ही जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. TTF में फिल्म सिटी ने अपने विश्व-प्रसिद्ध फिल्म सेट, डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू और त्योहारों से जुड़े टूरिज्म के अनुभवों को प्रदर्शित किया. यहां रामोजी फिल्म सिटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के तौर पर मशहूर यह टूरिस्ट हब अब सिर्फ फिल्मों की शूटिंग की जगह नहीं रह गया है. कॉर्पोरेट मीनिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, फैमिली वेकेशन और एजुकेशनल टूर से लेकर फेस्टिव कार्निवल तक, रामोजी फिल्म सिटी खुद को एक विशिष्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश कर रही है.

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