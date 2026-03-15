हैदराबाद की वर्ल्ड फेमस रामोजी फिल्म सिटी में शनिवार शाम सिने मैजिकल ग्लो रन का आयोजन किया गया. नियोन लाइट्स और डीजे की धुनों के बीच पच्चीस सौ से ज्यादा रनर्स और फिटनेस प्रेमियों ने एक साथ दौड़ लगाई. रामोजी फिल्म सिटी में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ. रनर्स के लिए द सिने मैजिकल ग्लो रन अपने आप में एक शानदार अनुभव बन गया.

प्रतिभागियों ने 3, 5 और 10 किलोमीटर की कैटेगरी में दौड़ में हिस्सा लिया. मुख्य अतिथि फिल्म एक्ट्रेस वरलक्ष्मी शरत कुमार और क्रिक्रेटर धृति केसरी की मौजूदगी में रामोजी फिल्म सिटी की एमडी विजयेश्वरी और ईटीवी नेटवर्क के डायरेक्टर पूर्ण सुजय ने 10 किलो मीटर दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया. वहीं, ईटीवी भारत की डायरेक्टर बृहथी और कृष्णैया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर वेंकट अक्षय ने तीन किलोमीटर की दौड़ को झंडी दिखाई.

10 किलोमीटर की मेंस कैटेगरी में लोकेश चौधरी, रोहित और सुनील कुमार ने बाजी मारी, जबकि वीमेंस कैटेगरी में डी कल्याणी, मनीषा और गड्डम राजेश्वरी विजयी रहीं. इस कैटेगरी में विनर को 25 हजार, रनर अप को बीस हजार और सेकेंड रनअप को 15 हजार का नकद इनाम दिया गया.