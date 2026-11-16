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LIVE: विजयवाड़ा में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स, 9 हस्तियों को किया जाएगा सम्मानित

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विजयवाड़ा में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स (ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 16, 2026 at 6:37 PM IST

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Updated : November 16, 2026 at 6:57 PM IST

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रामोजी ग्रुप के फाउंडर श्री रामोजी राव की 90वीं जयंती पर आज 16 नवंबर को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉ. बीआर अंबेडकर कलावेदिका में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में देश भर के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े 9 रियल हीरोज को सम्मानित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत कर रहे हैं. रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स उन लोगों दिया जा रहा है कि जिन्होंने समाज के लिए कुछ अलग काम किया है. रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स को नौ कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें जर्नलिज्म, आर्ट्स एंड कल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सर्विस एंड मैनकाइंड, विमेन अचीवर, यूथ आइकॉन, एजुकेशन और मेडिसिन एंड हेल्थ शामिल हैं. इस साल की खास बात ये है कि इसमें एजुकेशन और मेडिसिन व हेल्थ की कैटेगरी को भी जोड़ा गया है. हर अवॉर्डी को एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट ऑफ़ एप्रिसिएशन और 10 लाख रुपये का कैश प्राइज़ मिलता है. 

रामोजी ग्रुप के फाउंडर श्री रामोजी राव की 90वीं जयंती पर आज 16 नवंबर को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉ. बीआर अंबेडकर कलावेदिका में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में देश भर के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े 9 रियल हीरोज को सम्मानित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत कर रहे हैं. रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स उन लोगों दिया जा रहा है कि जिन्होंने समाज के लिए कुछ अलग काम किया है. रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स को नौ कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें जर्नलिज्म, आर्ट्स एंड कल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सर्विस एंड मैनकाइंड, विमेन अचीवर, यूथ आइकॉन, एजुकेशन और मेडिसिन एंड हेल्थ शामिल हैं. इस साल की खास बात ये है कि इसमें एजुकेशन और मेडिसिन व हेल्थ की कैटेगरी को भी जोड़ा गया है. हर अवॉर्डी को एक मोमेंटो, एक सर्टिफिकेट ऑफ़ एप्रिसिएशन और 10 लाख रुपये का कैश प्राइज़ मिलता है. 

Last Updated : November 16, 2026 at 6:57 PM IST

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