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Ramoji Excellence Awards 2026: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के 9 'रियल हीरोज' को कर रहे सम्मानित

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'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 16, 2026 at 6:37 PM IST

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Updated : November 16, 2026 at 6:57 PM IST

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विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) : रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' (Ramoji Excellence Awards) के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है. डॉ. बी.आर. अंबेडकर कलावेदिका में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. इस साल समाज के 9 ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने साहस, करुणा और समर्पण के साथ लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं. जबकि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हैं. कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हैं. रामोजी राव की स्मृति में स्थापित 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' पिछले साल से उन विशिष्ट व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, जिन्होंने समाज की सेवा में असाधारण प्रतिभा और समर्पण का प्रदर्शन किया है.

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) : रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' (Ramoji Excellence Awards) के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है. डॉ. बी.आर. अंबेडकर कलावेदिका में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. इस साल समाज के 9 ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने साहस, करुणा और समर्पण के साथ लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं. जबकि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हैं. कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हैं. रामोजी राव की स्मृति में स्थापित 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' पिछले साल से उन विशिष्ट व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, जिन्होंने समाज की सेवा में असाधारण प्रतिभा और समर्पण का प्रदर्शन किया है.

Last Updated : November 16, 2026 at 6:57 PM IST

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