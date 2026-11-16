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रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026: विजयवाड़ा से LIVE, अमित शाह और CM नायडू भी मौजूद

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रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 16, 2026 at 6:37 PM IST

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Updated : November 16, 2026 at 7:17 PM IST

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आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर कलावेदिका में 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' के दूसरे संस्करण का भव्य आयोजन हो रहा है. रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं. कार्यक्रम में राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद हैं. इस वर्ष पत्रकारिता, कला, ग्रामीण विकास, विज्ञान, समाज सेवा, महिला उपलब्धि, यूथ आइकन, शिक्षा और चिकित्सा सहित कुल 9 श्रेणियों में देश की 9 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और 10 लाख रुपये की नकद राशि से सम्मानित किया जा रहा है.

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर कलावेदिका में 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' के दूसरे संस्करण का भव्य आयोजन हो रहा है. रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं. कार्यक्रम में राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद हैं. इस वर्ष पत्रकारिता, कला, ग्रामीण विकास, विज्ञान, समाज सेवा, महिला उपलब्धि, यूथ आइकन, शिक्षा और चिकित्सा सहित कुल 9 श्रेणियों में देश की 9 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और 10 लाख रुपये की नकद राशि से सम्मानित किया जा रहा है.

Last Updated : November 16, 2026 at 7:17 PM IST

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