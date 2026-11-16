रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 LIVE: 9 रियल हीरों को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कर रहे सम्मानित

हैदराबाद: रामोजी राव की 90वीं जयंती के मौके पर सोमवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़ा प्रोगाम आयोजित किया जा रहा है. जहां रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्डस के दूसरे एडिशन का आयोजन किया जा रहा है. इस साल पुरस्कार समारोह में देश के अलग-अलग फील्ड के 9 व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है. यह अवार्ड सेरेमनी मीडिया विजनरी और रामोजी ग्रुप के फाउंडर रामोजी राव की 90वीं जयंती पर हो रही है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हो रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण गेस्ट ऑफ ऑनर हैं. कई दूसरे केंद्रीय मंत्री और अलग-अलग फील्ड के जाने-माने लोग भी इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं. पिछले साल रामोजी राव की याद में शुरू किए गए और उनकी ईमानदारी, पक्के इरादे और सेवा में विश्वास से प्रेरित होकर, रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स उन लोगों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनल अचीवमेंट से आगे बढ़कर मौके बनाए हैं, चुनौतियों का सामना किया है और देश की तरक्की में योगदान दिया है.