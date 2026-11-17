मीडिया जगत के दूरदर्शी व्यक्तित्व और रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को विजयवाड़ा में नौ प्रतिष्ठित हस्तियों को 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' से सम्मानित किया गया.

समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह, विशिष्ट अतिथि राज्यपाल जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, रामोजी ग्रुप के CMD चेरुकुरी किरण, मार्गदर्शी चिटफंड की MD शैलजा किरण और रामोजी फिल्म सिटी की MD ने दीप जलाकर की. फिल्म सिटी डायरेक्टर कीर्ति सोहाना, ईटीवी भारत की डायरेक्टर चेरुकुरी बृहती और ईटीवी डायरेक्टर पूर्ण सुजय ने गेस्ट ऑफ ऑनर और अवॉर्ड पाने वालों का स्वागत किया.

ये पुरस्कार पत्रकारिता, कला और संस्कृति, ग्रामीण विकास और कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव सेवा (सर्विस एंड मैनकाइंड), महिला उपलब्धि, यूथ आइकन, शिक्षा, तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए जाते हैं. इस वर्ष शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दो नई श्रेणियां जोड़ी गईं, जिससे सम्मानित होने वालों की संख्या पिछले साल के पहले संस्करण के सात से बढ़कर नौ हो गई. प्रत्येक विजेता को एक स्मृति चिह्न (मोमेंटो), प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई.

एम. सुचित्रा को पत्रकारिता श्रेणी में यह पुरस्कार मिला. पोडिली राजशेखर राजू ने ग्रामीण विकास और कृषि में पुरस्कार जीता. वी. रुक्मिणी राव को 'वुमन अचीवर' नामित किया गया. वैकम विजयलक्ष्मी को कला एवं संस्कृति का पुरस्कार मिला. अर्जुन अरुणाचलम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जीत हासिल की. मैत्रेयी जिचकर को शिक्षा का पुरस्कार मिला. देवेंद्र कुमार गुप्ता को मानव सेवा (सर्विस एंड मैनकाइंड) में सम्मानित किया गया. डॉ. गणेश बरैया को 'यूथ आइकन' चुना गया और डॉ. एक्विनास एडसेरी के नाम से मशहूर डॉ. जेम्मा जे. एडसेरी को चिकित्सा और स्वास्थ्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ.

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामोजी राव के योगदान को याद किया और उन्हें एक ऐसा "इंस्टीट्यूशन" बताया, जिनकी विरासत उनके जाने के बाद भी देश को इंस्पायर करती रहेगी.