रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 LIVE: श्री रामोजी राव की चिरस्थायी भावना का सम्मान

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित डॉ. बी.आर. अंबेडकर कलावेदिका में 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' का दूसरा संस्करण आयोजित हो रहा है. आज देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नौ हस्तियों को सम्मानित किया जा रहा है. ये पुरस्कार समारोह मीडिया जगत के दूरदर्शी और रामोजी समूह के संस्थापक श्री रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद हैं. इनके अलावा, कई अन्य केंद्रीय मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं. पिछले साल श्री रामोजी राव की स्मृति में शुरू किए गए 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' उनकी ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और सेवा की भावना से प्रेरित हैं. ये पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से आगे बढ़कर नए अवसर पैदा किए हैं, चुनौतियों का सामना किया है और देश की प्रगति में योगदान दिया है. जिन नौ श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, उनमें पत्रकारिता, कला और संस्कृति, ग्रामीण विकास और कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सेवा और मानवता, महिला अचीवर, यूथ आइकन, शिक्षा, तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य शामिल हैं. इस वर्ष 'शिक्षा' और 'चिकित्सा एवं स्वास्थ्य' श्रेणियों को भी जोड़ा गया है, जिससे सम्मानित होने वालों की संख्या पहले संस्करण के सात से बढ़कर नौ हो गई है. प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र और 10 लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाती है.