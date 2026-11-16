Ramoji Excellence Awards 2026 LIVE : रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 लाइव प्रसारण

विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश ): रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स सेरेमनी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित डॉ.बी.आर. अंबेडकर कलावेदिका में चल रहा है. आज (16 नवंबर) देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के 9 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है. यह पुरस्कार समारोह मीडिया जगत के दूरदर्शी और रामोजी समूह के संस्थापक रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद हैं, जबकि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि के तौर पर समारोह में मौजूद हैं। कई केंद्रीय मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं.

रामोजी राव की स्मृति में पिछले वर्ष स्थापित और उनकी सत्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प और सेवा में विश्वास से प्रेरित, रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने व्यक्तिगत उपलब्धियों से परे जाकर नए अवसर सृजित किए हैं, चुनौतियों का समाधान किया है और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दिया है. ये पुरस्कार इस साल नौ श्रेणियों में दिए जा रहे हैं, जिनमें पत्रकारिता, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण विकास एवं कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सेवा एवं मानवता, महिला उपलब्धि, युवा आदर्श, शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शामिल हैं. शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रेणियां इस वर्ष जोड़ी गई हैं. इसके साथ ही अवार्ड्स विजेताओं की संख्या सात से बढ़कर नौ हो गई है। प्रत्येक अवार्ड विजेता को एक स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र के साथ 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है.