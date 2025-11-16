ETV Bharat / Videos

LIVE: रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स कार्यक्रम, इन प्रमुख हस्तियों को किया जा रहा सम्मानित - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 6:50 PM IST

|

Updated : November 16, 2025 at 6:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड फेमस हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित किया जा रहा है. पद्म विभूषण रामोजी राव ने अपना पूरा जीवन मीडिया, उद्यम और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया. यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा, जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज की सेवा की है. इस वर्ष, अलग-अलग श्रेणियों में सात प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया गया है. ये क्षेत्र हैं --- पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वुमन अचीवर. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उपस्थित हैं. इसके साथ ही मुख्य अतिथियों में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी शामिल हैं. 

 

हैदराबाद: रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड फेमस हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित किया जा रहा है. पद्म विभूषण रामोजी राव ने अपना पूरा जीवन मीडिया, उद्यम और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया. यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा, जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज की सेवा की है. इस वर्ष, अलग-अलग श्रेणियों में सात प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया गया है. ये क्षेत्र हैं --- पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वुमन अचीवर. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उपस्थित हैं. इसके साथ ही मुख्य अतिथियों में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी शामिल हैं. 

 

Last Updated : November 16, 2025 at 6:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025
RAMOJI FILM CITY HYDERABAD
TELANGANA CM REVANTH REDDY
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

अखिलेश यादव

लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस कांफ्रेंस

November 10, 2025 at 2:53 PM IST
up assembly monsoon session live cm yogi adityanath vidhan sabha akhilesh yadav sp bjp video

यूपी विधानसभा मानसून सत्र: सपाइयों के नारेबाजी और हंगामे के बीच सदन में चर्चा शुरू

August 11, 2025 at 11:09 AM IST
pm modi kashi visit live 20th installment of pm kisan yojana along with gifts worth 2200 crores released

पीएम मोदी काशी दौरा LIVE: पीएम मोदी ने किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की

August 2, 2025 at 11:00 AM IST
jagannath-rath-yatra-2025-live-puri odisha rath yatra.

पुरी जगन्नाथ रथयात्रा LIVE: मंदिर से निकल रहे भगवान जगन्नाथ, थोड़ी देर में रथ पर होंगे विराजमान

June 27, 2025 at 9:21 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.