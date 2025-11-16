हैदराबाद: रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंज अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित हो रहा है. इस कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पूर्व उप राष्ट्रपति वैकेया नायडू, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी सहित कई हस्तियां मौजूद हैं.

कार्यक्रम में रामोजी डिक्शनरी (शब्दकोश) का उद्घाटन किया गया. रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार के उद्घाटन पर बोलते हुए, रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) चेरुकुरी किरण ने कहा, "रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार हमारे संस्थापक अध्यक्ष, पद्म विभूषण रामोजी राव के अथक प्रयास की भावना के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसके लिए वे जीवन भर प्रतिबद्ध रहे.

पद्म विभूषण रामोजी राव ने अपना पूरा जीवन मीडिया, उद्यम और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया. यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा, जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज की सेवा की है. इस वर्ष, अलग-अलग श्रेणियों में सात प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया गया है. ये क्षेत्र हैं --- पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वुमन अचीवर.