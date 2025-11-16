रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 LIVE: सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को सम्मान - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
Published : November 16, 2025 at 6:52 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 7:04 PM IST
रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंज अवार्ड्स समारोह का आयोजन हो रहा है. तेलंगाना के हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में इसका आयोजन हो रहा है. यह अवार्ड्स उन हस्तियों को दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज सेवा की है. इस साल अलग-अलग श्रेणियों में 7 प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया गया है. इसमें पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वुमन अचीवर शामिल हैं. पद्म विभूषण रामोजी राव ने पूरा जीवन मीडिया, उद्यम और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किए, उन्हीं की याद में यह समारोह का आयोजन हो रहा है.
