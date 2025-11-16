रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंज अवार्ड्स समारोह का आयोजन हो रहा है. तेलंगाना के हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में इसका आयोजन हो रहा है. यह अवार्ड्स उन हस्तियों को दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज सेवा की है. इस साल अलग-अलग श्रेणियों में 7 प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया गया है. इसमें पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वुमन अचीवर शामिल हैं. पद्म विभूषण रामोजी राव ने पूरा जीवन मीडिया, उद्यम और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किए, उन्हीं की याद में यह समारोह का आयोजन हो रहा है.