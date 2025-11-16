ETV Bharat / Videos

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 LIVE, सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को किया जा रहा सम्मानित - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS

Published : November 16, 2025 at 6:50 PM IST

रायपुर: रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंज अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में यह सम्मान और पुरस्कार समारोह चल रहा है. इस पुरस्कार से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज की सेवा की है. इस वर्ष, अलग-अलग श्रेणियों में सात प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया गया है. ये क्षेत्र हैं - पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा वुमन अचीवर. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उपस्थित हैं. मुख्य अतिथियों में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी हैं. 

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
RAMOJI AWARDS
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स
रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS

ETV Bharat Chhattisgarh Team

