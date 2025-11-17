रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स: समाज के 7 वास्तविक नायकों को सम्मान - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
Published : November 17, 2025 at 9:17 PM IST
रामोजी फिल्म सिटी में रविवार को श्री रामोजी राव की 89वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह में रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए. इस अवसर पर दो शब्दकोश, अंग्रेजी से तेलुगु और तेलुगु से तेलुगु, भी जारी किए गए. इस अवसर पर उन विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिनके असाधारण योगदान ने समुदायों का उत्थान किया, ज्ञान को आगे बढ़ाया और देश को प्रेरित किया.
पद्म विभूषण रामोजी राव की जयंती (16 नवंबर) पर आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे. इनमें तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य जस्टिस एन वी रमना, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल थे.
इस अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने समाज में उनके योगदान के लिए रामोजी राव की सराहना की.
