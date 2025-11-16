ETV Bharat / Videos

हैदराबाद से रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 समारोह LIVE - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 16, 2025 at 6:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबादः रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंज अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. रामोजी फिल्म सिटी में यह आयोजन हो रहा है. पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकॉन, वुमन अचीवर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उम्दा कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उपस्थित हैं. इनके अलावे तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबूल नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी समारोह में मौजूद हैं.  

 

हैदराबादः रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंज अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. रामोजी फिल्म सिटी में यह आयोजन हो रहा है. पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकॉन, वुमन अचीवर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उम्दा कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उपस्थित हैं. इनके अलावे तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबूल नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी समारोह में मौजूद हैं.  

 

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025
मोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 समारोह
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Jharkhand Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Jharkhand Foundation Day

झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में राजकीय समारोह - LIVE

November 15, 2025 at 3:06 PM IST
Birsa Munda anniversary

बिरसा मुंडा की 150 जयंती पर उलिहातू में राजकीय कार्यक्रम - LIVE

November 15, 2025 at 1:50 PM IST
jharkhand-vidhan-sabha-monsoon-session-live

झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के आखिरी दिन की कार्यवाही LIVE

August 28, 2025 at 11:10 AM IST
jharkhand-vidhan-sabha-monsoon-session-live

LIVE: झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र का तीसरा दिन

August 26, 2025 at 11:05 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.