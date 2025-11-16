हैदराबादः रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंज अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. रामोजी फिल्म सिटी में यह आयोजन हो रहा है. पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकॉन, वुमन अचीवर और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उम्दा कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उपस्थित हैं. इनके अलावे तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबूल नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी समारोह में मौजूद हैं.