LIVE: रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम, इन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हस्तियों को सम्मान - RAMOJI EXCELLENCE AWARD 2025 LIVE

thumbnail

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 6:50 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद: रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. रामोजी ग्रुप ने कहा कि उन्हें इस अवार्ड्स की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जो सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है. 

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उपस्थित हैं. मुख्य अतिथियों में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी भी मौजूद हैं.

उल्लेखनीय है कि पद्म विभूषण रामोजी राव ने अपना पूरा जीवन मीडिया, उद्यम और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया. यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करेगा, जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज की सेवा की है. इस वर्ष, अलग-अलग श्रेणियों में सात प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया गया है. ये क्षेत्र पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और वुमन अचीवर है.

