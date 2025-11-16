हैदराबाद : रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की पहली स्मृति के मौके पर रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में किया जा रहा है. रामोजी ग्रुप ने कहा कि उन्हें इस अवार्ड्स की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जो सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है. पद्म विभूषण रामोजी राव ने अपना पूरा जीवन मीडिया, उद्यम और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया. ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज की सेवा की है. इस वर्ष, अलग-अलग श्रेणियों में सात प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया गया है. ये क्षेत्र हैं पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकॉन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ वूमन अचीवर. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के अलावा तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी शामिल हो रहे हैं. रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) चेरुकुरी किरण ने कहा कि, "रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार हमारे संस्थापक अध्यक्ष, पद्म विभूषण रामोजी राव के अथक प्रयास की भावना के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसके लिए वे जीवन भर प्रतिबद्ध रहे."