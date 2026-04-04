हैदराबाद के मशहूर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) में रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर स्वर्गीय रामोजी राव के नाम पर एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ऑडिटोरियम बनाया गया है. 450 लोगों के बैठने की जगह के लिए वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं के साथ बने रामोजी ऑडिटोरियम का उद्घाटन रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी चेरुकुरी किरण ने अपने परिवार के साथ किया.

यह ऑडिटोरियम आईएसबी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रामोजी फाउंडेशन से मिले 30 करोड़ रुपये से बनाया गया था. इसे स्टूडेंट्स के लिए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुविधाओं के साथ उपयोगी बनाने के लिए बनाया गया था. ऑडिटोरियम को डॉली इनेबल्ड इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम, एक एकीकृत शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, और खास गेस्ट लाउंज के साथ विश्व स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी करने में सक्षम होने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह ऑडिटोरियम अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, रिसर्च सेमिनार, स्पेशल लेक्चर और दूसरे शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत उपयोगी होगा. इससे वैश्विक बौद्धिक नेतृत्व के सेंटर के तौर पर आईएसबी की भूमिका मजबूत होगी.