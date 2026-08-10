नई दिल्‍ली: दक्षिणपुरी स्थित अंबेडकर नगर विधानसभा कार्यालय से शुरू हुई जन-विरोध रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगो ने हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पूरे मामले में पारदर्शी जांच की मांग की. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव जय प्रकाश सिसोदिया ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मंदिर के निर्माण में आम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से योगदान दिया है.दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जय प्रकाश सिसोदिया ने कहा कि राम मंदिर के लिए गरीब से लेकर अमीर तक लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से चंदा दिया. ऐसे में चंदे को लेकर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.