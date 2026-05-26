राम रहीम को फिर पैरोल, 16वीं बार जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख - RAM RAHIM GRANTED PAROLE
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Published : May 26, 2026 at 3:10 PM IST
एक बार फिर जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और एक बार फिर उसकी पैरोल चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. रोहतक की सुनारियां जेल में बंद राम रहीम को इस बार 30 दिन की पैरोल मिली है और अब वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहेगा. जैसे ही पैरोल की खबर सामने आई डेरा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस भी तेज हो गई. बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर मामलों में सजा काट रहे राम रहीम की ये 16वीं अस्थायी रिहाई है और हर बार की तरह इस बार भी पैरोल का समय सवालों के घेरे में आ गया है. पिछले कुछ सालों में राम रहीम को कई बार पैरोल मिल चुकी है और कई मौकों पर उसकी रिहाई चुनावों या बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के आसपास हुई. फरवरी 2022 से लेकर मई 2026 तक राम रहीम कई बार 21 दिन, 30 दिन और 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है. इस बार भी वो पूरे 30 दिन सिरसा डेरे में रहेगा.
एक बार फिर जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और एक बार फिर उसकी पैरोल चर्चा का बड़ा विषय बन गई है. रोहतक की सुनारियां जेल में बंद राम रहीम को इस बार 30 दिन की पैरोल मिली है और अब वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहेगा. जैसे ही पैरोल की खबर सामने आई डेरा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस भी तेज हो गई. बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर मामलों में सजा काट रहे राम रहीम की ये 16वीं अस्थायी रिहाई है और हर बार की तरह इस बार भी पैरोल का समय सवालों के घेरे में आ गया है. पिछले कुछ सालों में राम रहीम को कई बार पैरोल मिल चुकी है और कई मौकों पर उसकी रिहाई चुनावों या बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के आसपास हुई. फरवरी 2022 से लेकर मई 2026 तक राम रहीम कई बार 21 दिन, 30 दिन और 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है. इस बार भी वो पूरे 30 दिन सिरसा डेरे में रहेगा.