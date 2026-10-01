राम मंदिर दान चोरी मामले में चंपत राय के खिलाफ SC में याचिका, 2 नवंबर को होगी अहम सुनवाई

राम मंदिर दान चोरी और जमीन खरीद विवाद में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है. अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा दायर इस याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच 2 नवंबर को अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई करेगी.

याचिका में चंपत राय पर पैसों की हेराफेरी, जमीन सौदों में अनियमितताओं और श्रद्धालुओं से मिले सोने, हीरे व अन्य कीमती सामान का उचित रिकॉर्ड न रखने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, यूपी-स्टेट SIT इस मामले में चंपत राय को पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है. हिंदू महासभा ने मामले की स्वतंत्र जांच और आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की मांग की है.