राम मंदिर दान गबन मामले में SIT की जांच तेज, 2021 से अब तक के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे - RAM MANDIR
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Published : June 17, 2026 at 10:36 PM IST
अयोध्या स्थित Ram Mandir में कथित दान गबन मामले की जांच तेज हो गई है. विशेष जांच दल (SIT) वर्ष 2021 से अब तक के दान और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर रहा है. सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है. जांच एजेंसियां दान की गणना और प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों एवं कुछ अधिकारियों की भूमिका भी खंगाल रही हैं. इस बीच अखिलेश यादव और अजय राय समेत अन्य विपक्षी नेता मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. हालाँकि अभी तक किसी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि और जाँच जारी नहीं हुई है. मामले पर सभी के सहयोगी एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं.
अयोध्या स्थित Ram Mandir में कथित दान गबन मामले की जांच तेज हो गई है. विशेष जांच दल (SIT) वर्ष 2021 से अब तक के दान और वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल कर रहा है. सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है. जांच एजेंसियां दान की गणना और प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों एवं कुछ अधिकारियों की भूमिका भी खंगाल रही हैं. इस बीच अखिलेश यादव और अजय राय समेत अन्य विपक्षी नेता मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. हालाँकि अभी तक किसी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि और जाँच जारी नहीं हुई है. मामले पर सभी के सहयोगी एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं.