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राज्यसभा चुनाव: बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका, ओडिशा में हुई क्रॉस वोटिंग - RAJYA SABHA ELECTIONS

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राज्यसभा चुनाव (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 11:03 PM IST

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बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए हुए चुनाव में महागठबंधन को जबर्दस्त झटका लगा है. महागठबंधन के 4 विधायकों ने मतदान नहीं किया, इसकी वजह से एनडीए के सभी पांच उम्मीदवारों की जीत की राह आसान हो गई. इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं. वहीं, ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस-वोटिंग हुई. बीजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट दिलीप राय को वोट किया. इस दौरान बीजेपी और बीजेडी के बीच विधानसभा में जबर्दस्त खींचतान देखने को मिली.

बिहार, ओडिशा और हरियाणा से राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई. इनमें बिहार की पांच, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटें शामिल हैं.  

निर्वाचन आयोग ने 18 फरवरी को हर दो साल में होने वाले राज्यसभा चुनाव की घोषणा की थी, जिसके तहत 10 राज्यों में खाली हुईं 37 सीटों को भरा जाना है. इनमें 26 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए, जबकि 11 सीटों के लिए वोटिंग हुई.

बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए हुए चुनाव में महागठबंधन को जबर्दस्त झटका लगा है. महागठबंधन के 4 विधायकों ने मतदान नहीं किया, इसकी वजह से एनडीए के सभी पांच उम्मीदवारों की जीत की राह आसान हो गई. इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं. वहीं, ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस-वोटिंग हुई. बीजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट दिलीप राय को वोट किया. इस दौरान बीजेपी और बीजेडी के बीच विधानसभा में जबर्दस्त खींचतान देखने को मिली.

बिहार, ओडिशा और हरियाणा से राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई. इनमें बिहार की पांच, ओडिशा की 4 और हरियाणा की 2 सीटें शामिल हैं.  

निर्वाचन आयोग ने 18 फरवरी को हर दो साल में होने वाले राज्यसभा चुनाव की घोषणा की थी, जिसके तहत 10 राज्यों में खाली हुईं 37 सीटों को भरा जाना है. इनमें 26 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए, जबकि 11 सीटों के लिए वोटिंग हुई.

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