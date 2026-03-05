राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने कुल 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें सबसे अहम नाम अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी का है.

कांग्रेस ने तेलंगाना से दो सीटों के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. सिंघवी फिलहाल तेलंगाना से राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं, जबकि नरेंद्र रेड्डी अभी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सलाहकार हैं.

इसके अलावा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम, हरियाणा से करमवीर बौद्ध और तमिलनाडु से क्रिस्टोफर तिलक को भी मैदान में उतारा है. इन नामों की घोषणा AICC के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आधिकारिक तौर पर की.

उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद किया. उन्होंने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई नेताओं का आभार जताया.

दरअसल, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है. इनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं. नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च, जबकि उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं.