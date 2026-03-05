ETV Bharat / Videos

राज्यसभा चुनाव 2026: कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार घोषित किए, तेलंगाना से सिंघवी और नरेंद्र रेड्डी को टिकट - CONGRESS ENTRY IN RAJTYA SABHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार घोषित किए (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 10:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने कुल 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें सबसे अहम नाम अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी का है.

कांग्रेस ने तेलंगाना से दो सीटों के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. सिंघवी फिलहाल तेलंगाना से राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं, जबकि नरेंद्र रेड्डी अभी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सलाहकार हैं.

इसके अलावा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम, हरियाणा से करमवीर बौद्ध और तमिलनाडु से क्रिस्टोफर तिलक को भी मैदान में उतारा है. इन नामों की घोषणा AICC के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आधिकारिक तौर पर की.

उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद किया. उन्होंने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई नेताओं का आभार जताया.

दरअसल, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है. इनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं. नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च, जबकि उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं. 

राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने 2026 के राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने कुल 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें सबसे अहम नाम अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी का है.

कांग्रेस ने तेलंगाना से दो सीटों के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. सिंघवी फिलहाल तेलंगाना से राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं, जबकि नरेंद्र रेड्डी अभी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सलाहकार हैं.

इसके अलावा कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम, हरियाणा से करमवीर बौद्ध और तमिलनाडु से क्रिस्टोफर तिलक को भी मैदान में उतारा है. इन नामों की घोषणा AICC के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आधिकारिक तौर पर की.

उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद किया. उन्होंने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई नेताओं का आभार जताया.

दरअसल, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है. इनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं. नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च, जबकि उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं. 

For All Latest Updates

TAGGED:

CONGRESS ENTRY IN RAJTYA SABHA
RAJYA SABHA ELECTIONS 2026
CONGRESS ENTRY IN RAJTYA SABHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

सरकार से कौन से सवाल पूछ रहा है विपक्ष ?

हिंद महासागर में अमेरिका ने डुबाया ईरानी युद्धपोत, सरकार से कौन से सवाल पूछ रहा है विपक्ष ?

March 5, 2026 at 9:01 PM IST
पति के एक्सीडेंट के बाद बनीं परिवार का सहारा

फुटबॉल खिलाड़ी बनीं न्यूजपेपर हॉकर, पति के एक्सीडेंट के बाद बनीं परिवार का सहारा

March 5, 2026 at 8:46 PM IST
खामेनेई की मौत पर भारत ने जताया शोक

खामेनेई की मौत पर भारत ने जताया शोक, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने ईरानी दूतावास में कंडोलेंस रजिस्टर पर किए हस्ताक्षर

March 5, 2026 at 8:40 PM IST
Majuli Mask Making Culture

असम की महिला ने तोड़ा मुखौटा कला पर मर्दों का एकाधिकार, विदेशों में भी बज रहा डंका

March 5, 2026 at 8:28 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.