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12 राज्यसभा सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान, चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल; UP, उत्तराखंड और बंगाल में वोटिंग

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ELECTION COMMISSION ANNOUNCES RAJYA SABHA ELECTION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2026 at 5:02 PM IST

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चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इन सभी सीटों पर 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी. इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर नियमित चुनाव होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा.

इस चुनाव के जरिए कई दिग्गज नेताओं की सीटों पर फैसला होगा. जिनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, दिनेश शर्मा और राम गोपाल यादव शामिल हैं, जिनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है. इसके साथ ही आयोग ने बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी में विधान परिषद (MLC) स्नातक और शिक्षक क्षेत्रों के चुनावों की तारीख (23 अक्टूबर) भी घोषित की है.

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इन सभी सीटों पर 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी. इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर नियमित चुनाव होंगे, जबकि पश्चिम बंगाल की एक सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा.

इस चुनाव के जरिए कई दिग्गज नेताओं की सीटों पर फैसला होगा. जिनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, दिनेश शर्मा और राम गोपाल यादव शामिल हैं, जिनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है. इसके साथ ही आयोग ने बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी में विधान परिषद (MLC) स्नातक और शिक्षक क्षेत्रों के चुनावों की तारीख (23 अक्टूबर) भी घोषित की है.

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