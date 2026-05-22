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राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान…18 जून को होगा बड़ा सियासी मुकाबला - RAJYA SABHA ELECTION

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Rajya Sabha elections 2026 latest update (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 1:50 PM IST

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भारत का चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। 10 राज्यों में होने वाले ये चुनाव 18 जून को कराए जाएंगे. गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 4-4 सीटों पर मुकाबला होगा, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों के लिए वोटिंग होगी. इसके अलावा झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होगा. उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. चुनाव आयोग के अनुसार मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी. साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु की खाली हुई राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव भी घोषित किए गए हैं.

भारत का चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। 10 राज्यों में होने वाले ये चुनाव 18 जून को कराए जाएंगे. गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 4-4 सीटों पर मुकाबला होगा, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों के लिए वोटिंग होगी. इसके अलावा झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होगा. उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. चुनाव आयोग के अनुसार मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी. साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु की खाली हुई राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव भी घोषित किए गए हैं.

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