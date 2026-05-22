भारत का चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। 10 राज्यों में होने वाले ये चुनाव 18 जून को कराए जाएंगे. गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 4-4 सीटों पर मुकाबला होगा, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों के लिए वोटिंग होगी. इसके अलावा झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होगा. उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. चुनाव आयोग के अनुसार मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी. साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु की खाली हुई राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव भी घोषित किए गए हैं.