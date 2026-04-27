राज्यसभा में बड़ा बदलाव… सी पी राधाकृष्णन ने AAP के 7 सांसदों का BJP में मर्जर माना - AAP BJP MERGER
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Published : April 27, 2026 at 8:47 PM IST
राज्यसभा में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां सी पी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में मर्जर को आधिकारिक रूप से मान लिया है. इसमें राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल समेत कई नाम शामिल हैं. इस फैसले के बाद राज्यसभा में AAP की संख्या घटकर तीन रह गई है, जबकि BJP के सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है. दूसरी ओर, संजय सिंह ने इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए पिटीशन दायर की है. यह घटनाक्रम देश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
राज्यसभा में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां सी पी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में मर्जर को आधिकारिक रूप से मान लिया है. इसमें राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल समेत कई नाम शामिल हैं. इस फैसले के बाद राज्यसभा में AAP की संख्या घटकर तीन रह गई है, जबकि BJP के सांसदों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है. दूसरी ओर, संजय सिंह ने इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए पिटीशन दायर की है. यह घटनाक्रम देश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.