सुप्रीम कोर्ट से राजपाल यादव को बड़ी राहत, 5 करोड़ जमा करने की शर्त पर सरेंडर से मिली छूट

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के सात मामलों में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें सरेंडर करने से अंतरिम छूट दे दी है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी शर्त भी रखी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, राजपाल यादव को 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे.

इससे पहले 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत उनकी दोषसिद्धि और 3 महीने की सजा को बरकरार रखा था. साथ ही, उन्हें हर मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया था. इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी.