ETV Bharat / Videos

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजपाल यादव का संदेश, बोले- 'योग को बनाएं अपने जीवन का हिस्सा' - INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजपाल यादव का संदेश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 20, 2026 at 8:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. राजपाल यादव ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से विश्वभर के लोग भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ रहे हैं. यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि हजारों वर्षों पुरानी योग परंपरा आज वैश्विक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवनशैली को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. राजपाल यादव ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से विश्वभर के लोग भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ रहे हैं. यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि हजारों वर्षों पुरानी योग परंपरा आज वैश्विक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवनशैली को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL YOGA DAY MESSAGE
RAJPAL YADAV YOGA MESSAGE
राजपाल यादव योग दिवस संदेश
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

Though it is one of the smallest states in terms of its area, the status of national capital makes it a key one. This state has two bureaus – the Delhi state bureau and the national bureau. Apart from the state government activities, the Delhi team keeps a tab on the union government. With both bureaus working together, it brings out the best of the stories from the central ministries, departments and the state government....view details

संबंधित ख़बरें

Monsoon delay in farms

मानसून की बाट जोह रहे दिल्ली के किसान, सिंचाई के लिए तरस रही खेत में लगी फसल

June 18, 2026 at 5:08 PM IST
12 साल में बदली देश की तस्वीर: रामवीर सिंह बिधूड़ी

दक्षिणी दिल्ली को मिली विकास की सबसे बड़ी सौगात: रामवीर सिंह बिधूड़ी

June 15, 2026 at 9:02 PM IST
SIR पर बोले दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार

दिल्ली में SIR को लेकर लोगों के मन में सवाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कैसे करेंगे हल

May 27, 2026 at 6:07 PM IST
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा: GS के प्रश्न पत्र में अधिकतम छात्र फंसे, जानिए क्या दी प्रतिक्रिया

May 24, 2026 at 6:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.