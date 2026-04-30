‘भारत लंबी लड़ाई के लिए तैयार था’-राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर पर खुलासा - RAJNATH SINGH STATEMENT
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Published : April 30, 2026 at 6:10 PM IST
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट में कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को अपनी शर्तों पर रोका गया. उन्होंने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बताते हुए आतंकवाद की वैचारिक, राजनीतिक और ऑपरेशनल जड़ों को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. रक्षा मंत्री ने कहा कि परमाणु धमकियों के बावजूद भारत पीछे नहीं हटा. पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त कार्रवाई की. ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट में कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को अपनी शर्तों पर रोका गया. उन्होंने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बताते हुए आतंकवाद की वैचारिक, राजनीतिक और ऑपरेशनल जड़ों को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. रक्षा मंत्री ने कहा कि परमाणु धमकियों के बावजूद भारत पीछे नहीं हटा. पीएम मोदी की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने सख्त कार्रवाई की. ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया.