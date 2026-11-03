सेना के आधुनिकीकरण पर जोर: राजनाथ सिंह बोले- भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहना जरूरी, जैसलमेर में संसदीय समिति की बैठक

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर में संसदीय समिति की बैठक के दौरान भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, इसलिए सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इस बैठक में रक्षा बजट, स्वदेशी हथियारों और सैन्य संगठनात्मक ढांचे में सुधार पर चर्चा की गई। राजनाथ सिंह ने आधुनिकीकरण के तीन प्रमुख आयामों- पूंजीगत खरीद, आधुनिक तकनीक और मानव संसाधन में सुधार का जिक्र किया। बैठक से पहले उन्होंने जैसलमेर आर्मी स्टेशन स्थित वॉर म्यूजियम का दौरा भी किया और भारतीय सेना के शौर्य इतिहास से रूबरू हुए।