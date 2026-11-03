ETV Bharat / Videos

सेना के आधुनिकीकरण पर जोर: राजनाथ सिंह बोले- भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहना जरूरी, जैसलमेर में संसदीय समिति की बैठक

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
RAJNATH SINGH STATEMENT ON ARMY MODERNIZATION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 3, 2026 at 5:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर में संसदीय समिति की बैठक के दौरान भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, इसलिए सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इस बैठक में रक्षा बजट, स्वदेशी हथियारों और सैन्य संगठनात्मक ढांचे में सुधार पर चर्चा की गई। राजनाथ सिंह ने आधुनिकीकरण के तीन प्रमुख आयामों- पूंजीगत खरीद, आधुनिक तकनीक और मानव संसाधन में सुधार का जिक्र किया। बैठक से पहले उन्होंने जैसलमेर आर्मी स्टेशन स्थित वॉर म्यूजियम का दौरा भी किया और भारतीय सेना के शौर्य इतिहास से रूबरू हुए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर में संसदीय समिति की बैठक के दौरान भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, इसलिए सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इस बैठक में रक्षा बजट, स्वदेशी हथियारों और सैन्य संगठनात्मक ढांचे में सुधार पर चर्चा की गई। राजनाथ सिंह ने आधुनिकीकरण के तीन प्रमुख आयामों- पूंजीगत खरीद, आधुनिक तकनीक और मानव संसाधन में सुधार का जिक्र किया। बैठक से पहले उन्होंने जैसलमेर आर्मी स्टेशन स्थित वॉर म्यूजियम का दौरा भी किया और भारतीय सेना के शौर्य इतिहास से रूबरू हुए।

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJNATH SINGH
INDIAN ARMY
DEFENSE MODERNIZATION
JAISALMER DEFENSE BUDGET
सेना के आधुनिकीकरण पर जोर

संबंधित ख़बरें

बॉम्बे हाई कोर्ट का BMC को निर्देश

दीया मिर्जा का दिवाली पर जागरुकता संदेश दोबारा अपलोड करें, बॉम्बे हाई कोर्ट का BMC को निर्देश

November 3, 2026 at 6:33 PM IST
ACP MANASVI VASISHTH SUSPENDED DELHI POLICE

दिल्ली पुलिस के विरोध प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, ACP मनस्वी वशिष्ठ तत्काल प्रभाव से निलंबित

November 3, 2026 at 6:32 PM IST
त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमला

त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमला, कई घायल, हथियार छीनने की कोशिश, 8 गिरफ्तार

November 3, 2026 at 5:33 PM IST
अमेरिका में वोटिंग आज

अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव के लिए वोटिंग आज, ट्रंप पर जनमत की परीक्षा

November 3, 2026 at 2:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.