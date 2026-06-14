युद्ध का स्वरूप बदल चुका है… नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें: वायुसेना कैडेट्स से बोले राजनाथ सिंह - RAJNATH SINGH
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Published : June 14, 2026 at 3:30 PM IST
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद स्थित वायु सेना अकादमी डुंडीगल में आयोजित पासिंग आउट परेड में नए सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और सैनिकों को मानसिक रूप से हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा कि अब केवल बड़ी सैन्य ताकतें ही निर्णायक नहीं हैं, बल्कि ड्रोन, सैटेलाइट, सेंसर, रोबोटिक्स और साइबर तकनीकों के जरिए छोटी ताकतें भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं. राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की भूमिका की सराहना की और महिला पायलटों की बढ़ती भागीदारी को भारतीय वायुसेना की ताकत बताया. इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति कमीशन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद स्थित वायु सेना अकादमी डुंडीगल में आयोजित पासिंग आउट परेड में नए सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और सैनिकों को मानसिक रूप से हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा कि अब केवल बड़ी सैन्य ताकतें ही निर्णायक नहीं हैं, बल्कि ड्रोन, सैटेलाइट, सेंसर, रोबोटिक्स और साइबर तकनीकों के जरिए छोटी ताकतें भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं. राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की भूमिका की सराहना की और महिला पायलटों की बढ़ती भागीदारी को भारतीय वायुसेना की ताकत बताया. इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षुओं को राष्ट्रपति कमीशन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए.