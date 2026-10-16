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रक्षा मंत्री बोले- अराजकता के जरिए भारत की प्रगति को पटरी से उतारने की कोशिश, कांग्रेस ने कहा- चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन ही लोकतंत्र का मूल उद्देश्य

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राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2026 at 8:29 PM IST

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मौजूदा हालात संवैधानिक तरीकों के बजाय "अराजकता के जरिए भारत की प्रगति को पटरी से उतारने की एक निंदनीय कोशिश" हैं. उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे बांग्लादेश की तरह ही यहाँ भी "सत्ता परिवर्तन" कराने की कोशिश कर रहे हैं. राजनाथ के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन ही लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है'. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि सिस्टम उनके हाथों से निकल गया है.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के मौजूदा हालात संवैधानिक तरीकों के बजाय "अराजकता के जरिए भारत की प्रगति को पटरी से उतारने की एक निंदनीय कोशिश" हैं. उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाया कि वे बांग्लादेश की तरह ही यहाँ भी "सत्ता परिवर्तन" कराने की कोशिश कर रहे हैं. राजनाथ के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव के जरिए सत्ता परिवर्तन ही लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है'. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि सिस्टम उनके हाथों से निकल गया है.

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