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राजकोट के कारीगर ने बनाई सोलर कार, एक बार चार्ज में 90 किमी चलेगी; ट्रैफिक और प्रदूषण का अनोखा समाधान - INNOVATION

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Rajkot solar car inventor (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 7:50 PM IST

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गुजरात के राजकोट के कारीगर परेश भाई ने ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का अनोखा समाधान पेश करते हुए एक कॉम्पैक्ट सोलर कार तैयार की है. करीब एक साल की मेहनत और शोध के बाद बनी यह बैटरी चालित माइक्रो कार सौर ऊर्जा और सामान्य घरेलू बिजली दोनों से चार्ज की जा सकती है. 150 वॉट के सोलर पैनल, 75 Ah बैटरी और 1.5 किलोवॉट मोटर से लैस यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 90 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा है. लगभग दो लाख रुपये की लागत से तैयार यह नवाचार कम खर्च, आसान पार्किंग और प्रदूषण मुक्त परिवहन का बेहतर विकल्प बनकर उभरा है तथा स्थानीय नवाचार की शानदार मिसाल भी पेश करता है.

गुजरात के राजकोट के कारीगर परेश भाई ने ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का अनोखा समाधान पेश करते हुए एक कॉम्पैक्ट सोलर कार तैयार की है. करीब एक साल की मेहनत और शोध के बाद बनी यह बैटरी चालित माइक्रो कार सौर ऊर्जा और सामान्य घरेलू बिजली दोनों से चार्ज की जा सकती है. 150 वॉट के सोलर पैनल, 75 Ah बैटरी और 1.5 किलोवॉट मोटर से लैस यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 90 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा है. लगभग दो लाख रुपये की लागत से तैयार यह नवाचार कम खर्च, आसान पार्किंग और प्रदूषण मुक्त परिवहन का बेहतर विकल्प बनकर उभरा है तथा स्थानीय नवाचार की शानदार मिसाल भी पेश करता है.

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