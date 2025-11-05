नरसिंहगढ़ में सांड ने बुजुर्ग को उठाकर फेंका, अस्पताल में गिन रहे सांसें - RAJGARH BULL ATTACK OLD MAN
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 8:27 PM IST
राजगढ़: नरसिंहगढ़ नगर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सांड का आतंक दिखाई दे रहा है. यहां रोड पर घूम रहे सांड ने 60 वर्षीय बुजुर्ग मोहन सोनी पर पीछे से हमला कर दिया. उसने बुजुर्ग को सींग में फंसाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका सिविल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. इस घटना से आसपास के लोगों में आक्रोश है. उन्होंने नाराजगी जताते हुए इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. पहले भी सांड ने सड़क पर जा रहे 2 व्यक्तियों को उठाकर पटक दिया था. जिसमें से एक की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था. नरसिंहगढ़ नगरपालिका अधिकारी अभिषेक जैन का कहना है कि "पूर्व में हुए हादसे के बाद से हमने आवारा पशुओं को घेरकर शहर से बाहर खदेड़ दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे वापस आ गए. हम फिर से इनके लिए अभियान चलाएंगे."
