ETV Bharat / Videos

नरसिंहगढ़ में सांड ने बुजुर्ग को उठाकर फेंका, अस्पताल में गिन रहे सांसें - RAJGARH BULL ATTACK OLD MAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 8:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

राजगढ़: नरसिंहगढ़ नगर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सांड का आतंक दिखाई दे रहा है. यहां रोड पर घूम रहे सांड ने 60 वर्षीय बुजुर्ग मोहन सोनी पर पीछे से हमला कर दिया. उसने बुजुर्ग को सींग में फंसाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका सिविल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. इस घटना से आसपास के लोगों में आक्रोश है. उन्होंने नाराजगी जताते हुए इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. पहले भी सांड ने सड़क पर जा रहे 2 व्यक्तियों को उठाकर पटक दिया था. जिसमें से एक की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था. नरसिंहगढ़ नगरपालिका अधिकारी अभिषेक जैन का कहना है कि "पूर्व में हुए हादसे के बाद से हमने आवारा पशुओं को घेरकर शहर से बाहर खदेड़ दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे वापस आ गए. हम फिर से इनके लिए अभियान चलाएंगे."  

राजगढ़: नरसिंहगढ़ नगर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सांड का आतंक दिखाई दे रहा है. यहां रोड पर घूम रहे सांड ने 60 वर्षीय बुजुर्ग मोहन सोनी पर पीछे से हमला कर दिया. उसने बुजुर्ग को सींग में फंसाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उनका सिविल अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. इस घटना से आसपास के लोगों में आक्रोश है. उन्होंने नाराजगी जताते हुए इसके लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. पहले भी सांड ने सड़क पर जा रहे 2 व्यक्तियों को उठाकर पटक दिया था. जिसमें से एक की मौत हो गई थी और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था. नरसिंहगढ़ नगरपालिका अधिकारी अभिषेक जैन का कहना है कि "पूर्व में हुए हादसे के बाद से हमने आवारा पशुओं को घेरकर शहर से बाहर खदेड़ दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे वापस आ गए. हम फिर से इनके लिए अभियान चलाएंगे."  

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJGARH NEWS
RAJGARH BULL TERROR
RAJGARH ELDERLY MAN INJUERD
RAJGARH BULL ATTACK VIDEO
RAJGARH BULL ATTACK OLD MAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

5 TIGERS REACHED VILLAGE

कान्हा टाइगर रिजर्व से सैर पर निकले 5 बाघ, गांव में मारी एंट्री, ग्रामीण इलाकों में अलर्ट

November 4, 2025 at 10:17 AM IST
PACHMARHI JITU PATWARI DESI STYLE

पंचमढ़ी में जीतू पटवारी का देसी अंदाज, चाय की दुकान पर लूटी महफिल

November 3, 2025 at 5:27 PM IST
india-women-cricket-team-won-world-cup-2025

महिला क्रिकेट टीम ने जीता पहला वर्ल्ड कप, देशभर में खुशी का माहौल

November 3, 2025 at 1:08 PM IST
indore CARBIDE GUN CASE

कार्बाइड गन के बिक्री, उपयोग और भंडारण प्रतिबंधित, बेचते और उपयोग करने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई

October 24, 2025 at 5:52 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सिंगरौली में पति पत्नी और वो, बदला लेने पति ने वायरल किया प्रेमी के साथ का ऑडियो-वीडियो

छतरपुर में 300 साल पुराने हनुमान मंदिर पर भंडारा, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना

ग्वालियर के एक घर में जोरदार ब्लास्ट, कई लोग झुलसे, फ्रिज के कंप्रेशर से घटना हुई संदिग्ध

गुना तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में ABVP नेता दबोच रहे गार्ड का गला, होमगार्ड की हुई धुनाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.