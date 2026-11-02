मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ने बदली जिंदगी, मंडी जिले में 791 बच्चों को मिल रहा लाभ

मंडी: मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत मंडी जिला में उल्लेखनीय कार्य किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के साथ-साथ 30 सितंबर 2026 तक जिले में कुल 12 करोड़ 94 लाख 74 हजार 392 रुपये खर्च कर 791 अनाथ एवं अर्ध-अनाथ बच्चों को विभिन्न सुविधाओं से लाभान्वित किया गया है. ये राशि बच्चों की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, कौशल विकास और पुनर्वास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर खर्च की गई है. मंडी जिला में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है. इसके लिए पात्र बच्चों की पहचान, उन्हें समय पर योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाने और नियमित निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों को केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना है, ताकि वे भविष्य में आत्मनिर्भर बनकर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें. कनैड क्षेत्र के निवासी गौरव ने गृह निर्माण एवं विवाह के लिए मिली आर्थिक सहायता पर खुशी जाहिर की है. वहीं, सरकाघाट के साहिल को मकान निर्माण के लिए योजना के तहत अनुदान प्राप्त हुआ है. दोनों लाभार्थियों ने इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है.