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राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून: कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट - RAJASTHAN WEATHER UPDATE

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राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 10:17 PM IST

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राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने खासकर कोटा और उदयपुर संभाग के झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी 30 और 31 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी. मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जाएगी.

राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) ने खासकर कोटा और उदयपुर संभाग के झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही जैसे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी 30 और 31 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी. मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जाएगी.

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