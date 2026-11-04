राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, पटरी के नीचे हुआ 2 फीट गहरा गड्ढा; RDX और हथियार बरामद

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर मंगलवार रात 9:45 बजे एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पटरी के नीचे सीमेंट के ब्लॉक टूट गए और दो फीट गहरा गड्ढा हो गया। घटना के बाद आईबी, सीआईडी और एटीएस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बुधवार सुबह 9 बजे तक इस रूट पर ट्रैफिक बंद कर चार ट्रेनें रद्द कर दी गईं। एसपी हरिशंकर यादव के अनुसार, ब्लास्ट की तीव्रता और इसके पीछे की साजिश की गहन जांच की जा रही है। इस बीच, सुरक्षा एजेंसियों ने रावला मंडी क्षेत्र में पाकिस्तान बॉर्डर के पास ड्रोन के जरिए गिराए गए 7.75 किलोग्राम आरडीएक्स, दो जिगाना पिस्तौल, 867 कारतूस और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद किए हैं, जिससे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है।