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राजस्थान के 5 जिलों में रेतीला तूफान, 80 KMPH की रफ्तार से चली आंधी; दिन में छाया अंधेरा - RAJASTHAN SANDSTORM

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Massive sandstorm hits Rajasthan districts (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 8:54 PM IST

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राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में शनिवार दोपहर आए भीषण रेतीले तूफान ने जनजीवन प्रभावित कर दिया. 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया और लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी. स्थानीय लोगों ने इसे वर्षों में देखा गया सबसे बड़ा रेतीला तूफान बताया. तूफान के चलते कई पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रभाव पाकिस्तान की ओर से उठे धूल भरे तूफान का था. वहीं, मौसम विभाग ने अगले सात दिनों में केरल में मानसून पहुंचने की संभावना जताई है, लेकिन इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान भी व्यक्त किया है.

राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में शनिवार दोपहर आए भीषण रेतीले तूफान ने जनजीवन प्रभावित कर दिया. 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी के कारण दिन में ही अंधेरा छा गया और लोगों को वाहनों की हेडलाइट जलानी पड़ी. स्थानीय लोगों ने इसे वर्षों में देखा गया सबसे बड़ा रेतीला तूफान बताया. तूफान के चलते कई पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए, हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रभाव पाकिस्तान की ओर से उठे धूल भरे तूफान का था. वहीं, मौसम विभाग ने अगले सात दिनों में केरल में मानसून पहुंचने की संभावना जताई है, लेकिन इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान भी व्यक्त किया है.

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