राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर: बाड़मेर बना देश का सबसे गर्म शहर - RAJASTHAN HEATWAVE
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Published : May 12, 2026 at 5:30 PM IST
राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार को बाड़मेर का तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर समेत कई जिलों में तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है. दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा दर्ज हो रहा है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही. IMD ने बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट लागू है. मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिनों तक भीषण लू जारी रहने और तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है.
राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. सोमवार को बाड़मेर का तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर समेत कई जिलों में तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है. दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा दर्ज हो रहा है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही. IMD ने बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट लागू है. मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिनों तक भीषण लू जारी रहने और तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है.