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बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 10 मई तक पूर्ण नहरबंदी, 48 घंटे के अंतराल से शहर में होगी जलापूर्ति - INDIRA GANDHI CANAL PROJECT CLOSED

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इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 17, 2026 at 8:55 PM IST

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इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान के बीकानेर समेत कई दूसरे शहरों और कस्बों में पीने के पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है. ये 10 मई तक सालाना रखरखाव के लिए बंद रहेगी. ऐसे में पानी की किल्लत की आशंका है. हालात को संभालने के लिए, जन ​​स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जलापूर्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत बीकानेर शहर में अब एक दिन छोड़कर यानी 48 घंटे के अंतराल पर पानी की आपूर्ति की जाएगी. बीकानेर शहर को दो जोन में बांटा गया है और पानी के प्रभावी प्रबंधन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विषम और सम तारीखों पर आधारित एक समय-सारिणी लागू की गई है.

इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान के बीकानेर समेत कई दूसरे शहरों और कस्बों में पीने के पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है. ये 10 मई तक सालाना रखरखाव के लिए बंद रहेगी. ऐसे में पानी की किल्लत की आशंका है. हालात को संभालने के लिए, जन ​​स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जलापूर्ति व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत बीकानेर शहर में अब एक दिन छोड़कर यानी 48 घंटे के अंतराल पर पानी की आपूर्ति की जाएगी. बीकानेर शहर को दो जोन में बांटा गया है और पानी के प्रभावी प्रबंधन और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए विषम और सम तारीखों पर आधारित एक समय-सारिणी लागू की गई है.

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बीकानेर में जलापूर्ति
बीकानेर में पानी की कमी
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