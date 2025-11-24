ETV Bharat / Videos

रायसेन में शादी की रस्मों के बीच पहुंचा बाघ, बाड़े में 4 घंटे बैठा रहा, लोग बनाते रहे वीडियो - TIGER ARRIVES IN VILLAGE RAISEN

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 12:10 PM IST

1 Min Read
रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन में शनिवार रात जंगल से निकलकर एक विशाल बाघ गांव में पहुंच गया. यहां सुल्तानपुर के बगासपुर गांव में बाघ को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई. गांव में एक शादी समारोह में हो रहे शोरगुल के चलते बाघ तीन से चार घंटे तक वहीं रुका रहा. कुछ ही मिनटों में खबर पूरे गांव में फैल गई और सैकड़ों की संख्या में लोग बाघ को देखने के लिए उमड़ पड़े. इस दौरान कई ग्रामीण मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, जबकि कुछ डर के मारे घरों में छिप गए. बाघ का वीडियो रविवार को सामने आया है. ग्रामीणों के अनुसार, बाघ की लंबाई लगभग 7 फीट से अधिक थी. अब्दुल्लागंज वन मंडल अधिकारी हेमंत रैकवार ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और रात में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है. वहीं इमरजेंसी में 6-7 लोगों के साथ ही बाहर निकलने की सलाह दी है.

