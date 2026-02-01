ETV Bharat / Videos

रायसेन में सजा सांसद खेल महोत्सव का मंच, रविंद्र जडेजा की मौजूदगी में होगा महासंग्राम - RAISEN SANSAD KHEL MAHOTSAV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कार्तिकेय चौहान ने खेला क्रिकेट (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 1:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन में रविवार को स्थानीय खेल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान ने शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुऐ क्रिकेट खेला. विदिशा संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभाओं खातेगांव, भैरूंदा, इछावर, विदिशा, गंज बासौदा, भोजपुर, सिलवानी और सांची से आए कुल 428 दिग्गज खिलाड़ी अब रायसेन की धरती पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे. टेनिस बॉल क्रिकेट और कबड्डी के इन मुकाबलों में जो टीम 'स्वर्ण' जीतेगी उसे ₹2,50,000 और उपविजेता को ₹2,00,000 की सम्मान राशि दी जाएगी. कार्तिकेय चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि, ''2 फरवरी को आयोजित होने वाले समापन समारोह में भारतीय क्रिकेट के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा मुख्य अतिथि होंगे.'' लोकार्पण के दौरान कार्तिकेय चौहान के साथ क्षेत्रीय विधायक प्रभु राम चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, विदिशा विधायक मुकेश टंडन सहित कई राजनेता मौजूद रहे.

रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन में रविवार को स्थानीय खेल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान ने शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुऐ क्रिकेट खेला. विदिशा संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभाओं खातेगांव, भैरूंदा, इछावर, विदिशा, गंज बासौदा, भोजपुर, सिलवानी और सांची से आए कुल 428 दिग्गज खिलाड़ी अब रायसेन की धरती पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे. टेनिस बॉल क्रिकेट और कबड्डी के इन मुकाबलों में जो टीम 'स्वर्ण' जीतेगी उसे ₹2,50,000 और उपविजेता को ₹2,00,000 की सम्मान राशि दी जाएगी. कार्तिकेय चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि, ''2 फरवरी को आयोजित होने वाले समापन समारोह में भारतीय क्रिकेट के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा मुख्य अतिथि होंगे.'' लोकार्पण के दौरान कार्तिकेय चौहान के साथ क्षेत्रीय विधायक प्रभु राम चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, विदिशा विधायक मुकेश टंडन सहित कई राजनेता मौजूद रहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAISEN NEWS
KARTIKEYA CHAUHAN PLAYED CRICKET
RAVINDRA JADEJA VISIT RAISEN
RAVINDRA JADEJA IN KHEL MAHOTSAV
RAISEN SANSAD KHEL MAHOTSAV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

mandla kanha tiger reserve

कान्हा टाइगर रिजर्व में चीतल रोमांच, प्रसिद्ध बाघ बजरंग के साथ हो गया खेला

January 26, 2026 at 5:31 PM IST
JABALPUR MASS MARRIAGE

जबलपुर में दिखा संप्रादायिक सौहार्द, एक मंडप में हिंदू-मुस्लिम जोड़ों के हाथ हुए पीले

January 23, 2026 at 8:49 PM IST
VIDISHA PERFORMED RAMLILA

विदिशा में श्रीराम की निकली भव्य बारात, चलित रामलीला में उमड़ा लोगों का हुजूम

January 22, 2026 at 5:26 PM IST
SOUTH SUPER STARS IN UJJAIN

साउथ सुपर स्टार्स एम. श्रीकांत व भूपाल राजू पहुंचे महाकालेश्वर, उज्जैन में किए बाबा के दर्शन

January 20, 2026 at 11:06 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.