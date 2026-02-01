रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन में रविवार को स्थानीय खेल स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ. इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान ने शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुऐ क्रिकेट खेला. विदिशा संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभाओं खातेगांव, भैरूंदा, इछावर, विदिशा, गंज बासौदा, भोजपुर, सिलवानी और सांची से आए कुल 428 दिग्गज खिलाड़ी अब रायसेन की धरती पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे. टेनिस बॉल क्रिकेट और कबड्डी के इन मुकाबलों में जो टीम 'स्वर्ण' जीतेगी उसे ₹2,50,000 और उपविजेता को ₹2,00,000 की सम्मान राशि दी जाएगी. कार्तिकेय चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि, ''2 फरवरी को आयोजित होने वाले समापन समारोह में भारतीय क्रिकेट के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा मुख्य अतिथि होंगे.'' लोकार्पण के दौरान कार्तिकेय चौहान के साथ क्षेत्रीय विधायक प्रभु राम चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, विदिशा विधायक मुकेश टंडन सहित कई राजनेता मौजूद रहे.